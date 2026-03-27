Пассажирский автобус упал в реку: много погибших, среди которых - дети (видео)

Автобус. / © Associated Press

В округе Раджбари, примерно в 84 км от столицы Бангладеша Дакки, автобус упал в реку. В салоне находились около 50 пассажиров. По меньшей мере, 26 человек погибли, среди которых пять детей.

Об этом сообщил представитель пожарной службы Деван Сохель Рана, пишет Associated Press.

Местные власти информируют, что автобус следовал из юго-западного района в столицу. Большинство пассажиров возвращались на работу после празднования исламского праздника Ид. Авария произошла, когда транспортное средство пыталось заехать на паром. Автобус опрокинулся и погрузился в реку Падма на глубину почти 9 метров.

В пожарной службе сообщили, что многие пассажиры после аварии смогли самостоятельно добраться до безопасного места. Впрочем, многое оказалось в ловушке. Власти опасаются, что некоторые пассажиры могут оставаться пропавшими без вести.

Представитель пожарной службы Тальха бин Засим сообщил, что по меньшей мере 26 пассажиров погибли, и 22 из них были обнаружены внутри затопленного автобуса. Среди них шесть мужчин, 11 женщин и пятеро детей. Еще две пассажирки скончались после того, как их спасли из реки

Спасательные работы проводили четыре подразделения пожарной службы и 10 водолазов, а также спасательный корабль, чтобы поднять автобус. Однако сильное течение и дожди мешали спасательным операциям.

Издание отмечает, что ежегодно в Бангладеш в дорожно-транспортных происшествиях гибнут тысячи человек.

