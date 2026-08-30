Пассажирский катамаран с сотнями людей опрокинулся в море: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Пассажирский катамаран Фото kibrispostasi.

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У побережья Кирении на Кипре перевернулся пассажирский катамаран компании Filo Denizcilik. На борту находились сотни человек. Сообщается о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает kibrispostasi.

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Эвакуация пассажиров продолжается с помощью лодок, скоростных судов, автомобилей скорой помощи и вертолета. Людей, которых уже удалось доставить на берег, передают медикам, после чего их доставляют в больницы.

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По данным министра общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхана Ариклы, на борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. В то же время в первых сообщениях отмечалось, что общее количество людей на судне могло составить 279 человек.

Возле Кирении произошла авария пассажирского катамарана. На борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Фото: kibrispostasi.

Что произошло с судном

Катамаран шел примерно в 2–2,5 км от берега Кирении, когда экипаж обнаружил поступление воды в носовой части.

По предварительной информации, капитан попытался развернуть судно и вернуться на берег, однако сделать это не удалось. Катамаран начал кувыркаться.

Пассажирский катамаран опрокинулся в море Скрин видео kibrispostasi.

После аварии на место происшествия направили катера береговой охраны и другие лодки. К спасательной операции также привлекли вертолет. Помощь пассажирам оказывают многочисленные находившиеся неподалеку суда.

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Число погибших и пострадавших на данный момент официально не уточняется. Также нет окончательной информации о состоянии всех находившихся на борту людей.

Скрин видео kibrispostasi.

Все больницы и скорые пособия переведены в режим готовности

После аварии на Кипре был создан кризисный штаб, координирующий спасательную и медицинскую операции. На месте работают государственные структуры, военные и спасательные службы.

Министерство здравоохранения сообщило, что необходимые меры приняты в порту Кирении, а также в государственных и частных больницах.

«Для обеспечения быстрого и эффективного оказания первой помощи и медицинских услуг были приняты все необходимые меры», — заявили в ведомстве.

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К операции привлекли максимальное количество медицинского персонала. В порту и в больницах подготовили дополнительные бригады на случай поступления большого количества пострадавших.

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель и министр общественных работ и транспорта Эрхан Ариклı прибыли к месту происшествия и контролируют ход спасательной операции.

Спасательные работы и эвакуация пассажиров продолжаются. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

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