Пассажирский поезд протаранил грузовой из-за ошибки железнодорожников – есть пострадавшие (фото)

В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
В Пакистане, в провинции Пенджаб, столкнулись пассажирский и грузовой поезда – пострадали не менее 29 человек, двое были госпитализированы.
Об этом сообщает Xinhua.
Как рассказали спасатели, авария на железной дороге произошла в 4:30 по местному времени 24 сентября в районе города Шейхупур, вероятно из-за халатности железнодорожного персонала.
"Работники железной дороги не сумели перевести рельсы для пассажирского поезда, и он продолжал движение по пути, где уже стоял грузовой поезд", — сказал представитель службы спасения.
Отмечается, что скорость пассажирского поезда была небольшой, что повлияло и на силу столкновения, и большинство пострадавших получили только легкие травмы.
Источники пакистанской железной дороги сообщили, что команда расследует причины аварии на месте, и если окажется, что это была небрежность железнодорожного персонала, будут приняты строгие меры.
Напомним, в августе на юге Пакистана пассажирский поезд сошел с рельс – по меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения.
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