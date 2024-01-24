Пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой – машинист погиб (фото)

В Чехии ранним утром, 24 января, возле города Карвина произошла авария на железнодорожном переезде – столкнулись пассажирский поезд и тягач, перевозивший буровую установку. В результате аварии 31-летний машинист поезда погиб, 20 других людей травмированы.

Об этом сообщает издание IDNES.

Карвина расположена фактически на польско-чешской границе. Пассажирский поезд с 70 людьми протаранил грузовик, застрявший на железнодорожном переезде.

Как пишет издание, водитель грузовика остался жив, потому что успел выбраться из грузовика до столкновения. По его словам, он выехал на переезд еще до включения предупредительного сигнала о приближении поезда, но застрял на путях.

В Чехии пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой/Фото: IDNES

В Чехии пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой/Фото: IDNES

"По предварительной информации, на переезд въехал тягач с усиленной бортовой платформой, на которой была карьерная буровая установка. Он якобы застрял там, когда поезд ехал в направлении Праги, и врезался в грузовик. Также мы должны проверить, не была ли чрезмерная нагрузка, при которой нельзя ехать по дороге и пересекать железнодорожный переезд", – прокомментировал директор региональной полиции Томаш Кужел.

В Чехии пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой/Фото: IDNES

В Чехии пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой/Фото: IDNES

В Чехии пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой/Фото: IDNES

Движение на железнодорожной линии в месте аварии, вероятно, будет остановлено до конца дня 24 января. Водителю грозит обвинение в создании опасности для общественности из-за халатности.

Напомним, в Стамбуле буровой станок случайно пробил потолок тоннеля метро (видео).

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