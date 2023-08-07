Пассажирский поезд сошел с рельсов – десятки погибших и сотня раненых (фото, видео)

По меньшей мере, восемь вагонов сошли с рельсов.

На юге Пакистана пассажирский поезд сошел с рельсов – по меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения.

Об этом сообщило BBC News.

Несколько вагонов поезда Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от крупнейшего города Карачи.

Раненые пассажиры были перевезены в ближайшие больницы. Спасательные команды пытаются освободить людей из-под обломков. Отмечается, что один выживший пассажир рассказал BBC, что видел много женщин и детей, которые лежали на земле.

В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов/Фото: AFP

В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов/Фото: AFP

"Они кричали и визжали. Я не знал, что делать. Я набрал в руки воды из находившегося неподалеку канала и вылил ее на лицо тех, кто был без сознания, надеясь, что они придут в себя", — рассказал Насер Ахмед.

Насер сказал, что он выжил в аварии, потому что "выпал из окна, когда поезд сошел с рельсов".

Аслам, бывший в поезде со своим сыном, сказал: "Мы спали, когда вдруг вагон опустился, и [это походило] на апокалипсис".

При более чем 30 человек были подвержены и более чем 80 отпущены после нескольких туристов-трейлеров автомобилей, разрушенных в Южной Пакистане, broadcaster geo reported https://t.co/bbkJvghj6y pic.twitter.com/mC8Pgotybi — Reuters (@Reuters) August 6, 2023

Министр Саад Рафик сказал, что первоначальное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью, и они пытаются установить, что привело к сходу с рельсов. Он добавил, что это могло быть результатом механической неисправности или саботажа. Власти отвергли сообщение о том, что путь был затоплен.

Представитель железной дороги в Карачи сообщил, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

По его словам, военные и военизированные подразделения вместе со спасателями были на месте происшествия и помогли спасти пассажиров, заблокированных в вагонах поезда. Наиболее серьезно травмированные пассажиры были доставлены в удаленные, лучше оборудованные больницы военными вертолетами.

В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение. Железнодорожное сообщение с внутренними районами Синда приостановлено.

По данным местных СМИ, в Пакистане с 2013 по 2019 год в таких инцидентах погибли 150 человек.

Напомним, в Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и готовятся к иностранной интервенции.

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