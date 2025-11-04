Пассажирский поезд столкнулся с грузовым: 8 человек погибли, 17 – в тяжелом состоянии (фото, видео)

Авария в Индии

В городе Биласпур, штат Чхаттисгарх, Индия, пассажирский поезд MEMU столкнулся с грузовым поездом, в результате чего погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения. Спасательные операции продолжаются, причины инцидента расследуются.

Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным местной железнодорожной администрации, авария произошла около 16:00 по местному времени вблизи станции Биласпур. Пассажирский поезд, вероятно, проигнорировал красный сигнал и врезался в стоявший на колее грузовой склад.

По словам заместителя главы правительства штата Чхаттисгарх, количество погибших в настоящее время составляет восемь человек, двое пассажиров остаются в завалах. Пострадавшие госпитализированы, трое из них в критическом состоянии.

Местная полиция и Национальные силы реагирования на катастрофы (NDRF) активно проводят спасательные работы. Железнодорожная администрация сообщила о предоставлении всесторонней помощи пострадавшим и их семьям.

Главный министр штата Вишну Део Саи заявил, что власти контролируют ситуацию и обеспечивают все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи.

Пострадавшие сообщают, что при ударе некоторые пассажиры оказались заблокированы под сиденьями. У одной из пострадавших женщин была зафиксирована травма ноги, которую пришлось госпитализировать.

Министерство железных дорог Индии объявило о выделении компенсации для семей погибших — 10 лакхов рупий, для тяжело раненых — 5 лакхов, для получивших легкие травмы — 1 лакх рупий. Также установлены горячие линии для родственников пострадавших.

Проведено предварительное расследование, указывающее на превышение пассажирским поездом красного сигнала как возможную причину столкновения. Окончательные выводы будут сделаны после детальной проверки Комиссаром по безопасности железных дорог.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Словакии под селом Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере 100 человек получили ранения.