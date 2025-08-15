Пассажирский поезд столкнулся с цистерной и сошел с рельсов: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Авария поезда / © dailymail.co.uk

В Дании пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как врезался в цистерну на переезде. По предварительной информации, один человек погиб, несколько — получили ранения.

Об этом пишет издание Daily Mail

Инцидент произошел на участке между Тинглевом и Клиплевом, когда поезд, следовавший из Копенгагена в Сондеборг через Фредерицию, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Общее количество пассажиров в поезде составляло около 95 человек.

Пока точно не известно, сколько людей пострадали и по какой причине поезд сошел с рельсов. Полиция задействовала собак и дроны для проведения расследования. По данным TV2, два вагона поезда сошли с рельсов.

Тони Биспесков, руководитель информационного отдела датской государственной железной дороги DSB, сообщил TV2: «Мы создали кризисную группу. Есть инцидент с поездом, который, вероятно, врезался в цистерну».

Полиция Южной и Южной Ютландии добавила, что пока известно об одном погибшем человеке. Канал Banedanmark в Twitter (X) сообщил: «Произошел сход с рельсов поезда на участке между Тинглевом и Клиплевом после столкновения с транспортным средством на переезде».

DSB сообщила, что после инцидента все поездки между городами Клиплев и Тинглев, недалеко от границы с Германией, отменены до конца сегодняшнего дня и на весь следующий день, субботу. «Мы работаем над организацией автобусов вместо поездов на этом маршруте», — добавили в компании.

Жителям и пассажирам советуют следить за обновлениями от местных властей по безопасности и изменений в движении транспорта.

Очевидцы описывают страшные сцены после аварии. Джонни Баллинг Нильсен, который находился неподалеку, рассказал BT: «Мы услышали громкий удар. Вскоре появился странный металлический запах. Слушали сирены и видели, что происходит».

Согласно данным Flightradar, два медицинских вертолета из Орхуса прибыли на место происшествия и направились в больницу во Фленсбурге.

По информации Jydske Vestkysten, около нескольких десятков человек, среди которых около 20 детей, были эвакуированы из поезда. Многие из них были грязными и завернуты в пожарные одеяла и перевязки. Некоторые могли ходить самостоятельно, другие — их несли полицейские.

Пассажиры, которые ехали из Родекро в Грастен, рассказали местным журналистам: «Поезд просто перевернулся, и нам пришлось выбираться самостоятельно. Мы не знаем, что произошло».

Полиция Южной Ютландии призвала людей держаться подальше от места происшествия: «Нам нужен покой, а посторонние лица должны оставаться на расстоянии. Дополнительную информацию мы предоставим через пресс-релизы».

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 июля вблизи Ридлингена в Баден-Вюртемберге с рельсов сошел региональный поезд маршрута Ройтлинген — Ульм. В вагонах находились более 100 пассажиров. Среди пострадавших были украинцы