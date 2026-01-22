Пассажирский поезд врезался в строительный кран: есть пострадавшие

Железнодорожная авария в Испании / © из соцсетей

В четверг, 22 января, на юго-востоке Испании пригородный пассажирский поезд столкнулся со строительным краном. Это уже четвертая железнодорожная авария в стране менее чем за неделю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы страны.

По словам представителей властей, в аварии вблизи портового города Картахена в регионе Мурсия четыре человека получили травмы, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Испанский железнодорожный оператор Adif сообщил на платформе X, что движение на этой линии было прервано из-за выезда на рельсы крана, который не принадлежал к сфере деятельности железной дороги, не предоставив дополнительных подробностей.

Авария произошла вскоре после смертельного столкновения двух скоростных поездов в воскресенье в южном регионе Андалусии, в результате которого погибли по меньшей мере 43 человека, и еще одной железнодорожной аварии в Каталонии во вторник, в которой погиб машинист поезда и четверо пассажиров получили ранения.

Главный профсоюз машинистов поездов объявил общенациональную забастовку из-за нарушения стандартов безопасности после того, как в тот же день, во вторник, в северо-восточном регионе Каталония произошла вторая авария.

Напомним, на прошлой неделе на северо-востоке Таиланда поезд сошел с рельсов после того, как строительный кран упал на три его вагона, в результате чего погибло по меньшей мере 19 человек и около 80 получили ранения.