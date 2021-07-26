Пассажирский самолет из Минска в Анталию подал сигнал бедствия и экстренно садится в РФ: что случилось

Пассажирский самолет из Минска в Анталию подал сигнал бедствия и экстренно садится в РФ: что случилось

На борту самолета Belavia находится 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолет Belavia, который 26 июля вылетел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. На борту судна летит почти 200 пассажиров.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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По данным агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия, пролетая над Воронежской областью. По предварительной информации, на борту лайнера произошла нештатная ситуация.

"Экипаж подал сигнал бедствия через час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", — заявили в диспетчерской службе.

По информации росСМИ, которые пишут со ссылкой на портал Flyradar24, самолет совершил разворот над российским населенным пунктом Алексеевка и направился в сторону Воронежа, но впоследствии изменил курс и садится в московском аэропорту "Домодедово".

На борту самолета Belavia находится 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, пригласив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал производить топливо. Однако позже изменил курс в направлении Москвы", — сказал источник "Интерфакса".

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