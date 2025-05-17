Пассажирский самолет на высоте 10 000 м остался без пилотов во время рейса: как закончился инцидент

Самолет Lufthansa / © Associated Press

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Во время авиарейса из немецкого города Франкфурта в испанскую Севилью самолет авиакомпании Lufthansa, на борту которого находились 199 пассажиров и 6 членов экипажа, на несколько минут остался без пилотов.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на отчет испанской комиссии по расследованию авиакатастроф CIAIAC.

Форс-мажор случился тогда, когда один из пилотов вышел из кабины, чтобы сходить в туалет. В это время второй пилот, казавшийся здоровым и внимательным, внезапно потерял сознание.

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Система наблюдения за полетом зафиксировала изменение направления движения, вызванное усилением давления на педали и активизацией переключателей. С помощью автопилота самолет вернули на нужный курс.

Однако, через 8 минут пилот, вернувшийся из туалета, не смог попасть в кабину и сесть за штурвал, поскольку дверь была закрыта изнутри по требованиям безопасности.

К счастью, второй пилот через несколько минут пришел в себя и открыл дверь. Командир взял управление на себя и принял решение об экстренной посадке в аэропорту Мадрида.

Вся эта драматическая история произошла на высоте 10 700 метров и, к счастью, не привела к роковым последствиям.

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Впоследствии медики установили, что внезапная недееспособность второго пилота была симптомом неврологического заболевания, которое не обнаружили во время обследований. Сам он также жалоб на здоровье не имел.

Комиссия пришла к выводу, что будет полезно, если в случае если один из пилотов покидает кабину, с другим остается уполномоченное лицо.

Напомним, пять человек оказались в кишащем крокодилами болоте в боливийской Амазонии после того, как пассажирский самолет, в котором они находились, совершил экстренное приземление.