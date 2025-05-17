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Пассажирский самолет на высоте 10 000 м остался без пилотов во время рейса: как закончился инцидент
Самолет совершил экстренную посадку из-за форс-мажорных обстоятельств.
Во время авиарейса из немецкого города Франкфурта в испанскую Севилью самолет авиакомпании Lufthansa, на борту которого находились 199 пассажиров и 6 членов экипажа, на несколько минут остался без пилотов.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на отчет испанской комиссии по расследованию авиакатастроф CIAIAC.
Форс-мажор случился тогда, когда один из пилотов вышел из кабины, чтобы сходить в туалет. В это время второй пилот, казавшийся здоровым и внимательным, внезапно потерял сознание.
Система наблюдения за полетом зафиксировала изменение направления движения, вызванное усилением давления на педали и активизацией переключателей. С помощью автопилота самолет вернули на нужный курс.
Однако, через 8 минут пилот, вернувшийся из туалета, не смог попасть в кабину и сесть за штурвал, поскольку дверь была закрыта изнутри по требованиям безопасности.
К счастью, второй пилот через несколько минут пришел в себя и открыл дверь. Командир взял управление на себя и принял решение об экстренной посадке в аэропорту Мадрида.
Вся эта драматическая история произошла на высоте 10 700 метров и, к счастью, не привела к роковым последствиям.
Впоследствии медики установили, что внезапная недееспособность второго пилота была симптомом неврологического заболевания, которое не обнаружили во время обследований. Сам он также жалоб на здоровье не имел.
Комиссия пришла к выводу, что будет полезно, если в случае если один из пилотов покидает кабину, с другим остается уполномоченное лицо.
Напомним, пять человек оказались в кишащем крокодилами болоте в боливийской Амазонии после того, как пассажирский самолет, в котором они находились, совершил экстренное приземление.