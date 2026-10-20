Пассажирский самолет напугал военных: почему Германия подняла в небо свои истребители

Истребители перехватили пассажирский самолет

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Во время полета над Германией пассажирский самолет British Airways внезапно перестал отвечать на вызовы авиадиспетчеров. Экипаж не выходил на связь ни на основной, ни на резервной радиочастоте около получаса. Поэтому немецкие военные подняли два истребителя Eurofighter Typhoon, чтобы проверить, что происходит на борту.

Об этом пишет LADbible.

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Почему истребители сопровождали пассажирский самолет

Инцидент произошел в субботу, 17 октября. Рейс направлялся из Пафоса на Кипре в лондонский аэропорт Хитроу. Когда самолет приближался к воздушному пространству Германии, диспетчеры потеряли с ним радиосвязь.

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После перехвата пилоты смогли связаться с военным самолетом на аварийной частоте. По информации СМИ, экипаж British Airways был озадачен ситуацией и попросил истребители держаться позади, чтобы не испугать пассажиров.

Однако военным нужно было осмотреть кабину пилотов, поэтому один из Eurofighter летел параллельно пассажирскому лайнеру. Проверка не выявила признаков террористической угрозы. Источник предположил, что пилоты могли заснуть, однако официально причину исчезновения связи не установили.

Истребители сопровождали самолет до границы Германии. British Airways заявили, что все предусмотренные процедуры для таких ситуаций были выполнены. По данным издания, расследование инцидента продолжается.

Подобное уже случалось

В феврале 2024 года британские истребители Typhoon также подняли по тревоге после потери связи с самолетом Scandinavian Airlines, следовавшим в Манчестер. Истребители перехватили борт и сопровождали его, а затем связь возобновилась. Причиной тогда назвали техническую неисправность.

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Потеря радиосвязи во время полета не обязательно означает опасность, однако диспетчеры и военные реагируют на такие случаи оперативно. Причиной могут быть технические проблемы или неправильно выбранная частота — но пока связь не возобновлена, ситуацию нужно проверить.

Инциденты с самолетами — последние случаи

Всего за несколько дней до инцидента с British Airways, 13 октября, в Германии истребители Eurofighter перехватили самолет Corendon Airlines, экипаж которого подал сигнал о возможном захвате воздушного судна. После этого пилоты перестали отвечать на вызовы, а военные сопровождали самолет до посадки. Проверка не обнаружила угрозы.

В августе в Венгрии истребители Gripen перехватили угнанный легкомоторный самолет, направлявшийся в сторону атомной электростанции в Пакше. Воздушное судно обнаружили после того, как мужчина угнал его со стоянки.

А в июле польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. После установления контакта борт сменил курс в сторону России.

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