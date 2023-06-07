Пассажирский самолет не долетел до США и приземлился в российском Магадане: что произошло

Пассажиров, среди которых есть американские граждане, разместили в местном общежитии, которое им запрещено покидать.

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, приземлился в российском городе Магадане из-за проблем с двигателем. На борту авиалайнера находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа.

Об этом в среду, 7 июня, сообщает CNN.

По информации "Радио Свобода", пассажиров, среди которых есть американские граждане, разместили в местном общежитии, которое им запрещено покидать. Они также не могут воспользоваться банковскими карточками, чтоб приобрести для себя еду, так как из-за санкций в РФ они не работают.

Air India отправит другой самолет, чтобы забрать пассажиров и доставить их из Магадана в Сан-Франциско. Самолет должны отправиться в США в четверг, 8 июня, при условии "необходимых разрешений".

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В авиакомпании также сообщили, что в Магадане нет персонала Air India, пассажиры получают поддержку через "круглосуточную связь" с Генеральным консульством Индии во Владивостоке — городе примерно в 5000 километрах к югу от Магадана, а также через Министерство иностранных дел Индии и российские власти. .

Соединенные Штаты заявили, что следят за ситуацией. "Мы знаем о рейсе, следовавшем в США, которому пришлось совершить аварийную посадку в России, и мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией", — сказал замглавы Госдепа Ведант Пател.

Хотя Пател не смог подтвердить, сколько граждан США было в самолете, он сказал, что "вероятнее всего, что на борту были граждане США".

Инцидент произошел на фоне дебатов по использованию российского воздушного пространства некоторыми авиакомпаниями.

Напомним, в Таиланде при попытке взлета загорелся пассажирский самолет Boeing 767-306ER российской чартерной компании Azur Air, совершавший рейс в Москву.

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