Пассажирский самолет оказался в опасности: в небо срочно подняли боевой истребитель

Пассажиры / © Pixabay

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Пассажирский самолет Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва. В воздухе его сопровождал военный истребитель, а в аэропорту была проведена проверка безопасности.

Об этом сообщает PEOPLE.

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Отмечается, что 2 ноября рейс Wizz Air 4302 вылетел из лондонского аэропорта Лутон в 8:33 и направлялся в Софию. Из-за угрозы заминирования пилот сменил маршрут и в 12:09 экстренно приземлился в аэропорту Будапешта.

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Для защиты пассажиров Венгрия подняла в воздух истребитель. Министр обороны страны Ромулус Рузин-Сенди сообщил в соцсетях, что военный самолет Gripen взлетел в считанные минуты и сопровождал пассажирский лайнер.

После посадки самолет направили на отдельную стоянку, где специалисты осмотрели борт и пассажиров. Спикер Wizz Air сообщил BBC, что проверка «завершена, и ничего не обнаружено». В компании добавили, что они полностью сотрудничают с властью, а безопасность пассажиров и экипажа «остается главным приоритетом».

После проверки самолет вернулся на базу, а расследованием дела занялась полиция. До сих пор неизвестно, откуда поступило сообщение об угрозе с борта или с земли. Министр обороны Ромулус Рузин-Сенди в соцсетях отметил оперативность военных, отметив, что они доказали свою способность быстро реагировать и защищать воздушное пространство Венгрии.

Этот случай стал частью волны ложных минований. По данным Reuters, на следующий день, во вторник, угрозы взрыва получили еще не менее семи европейских рейсов (в том числе в Мурсию, Рим, Софию и Варшаву) и один круизный лайнер.

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«Отсутствие четкого целевого штата, авиакомпании или маршрута свидетельствует о том, что целью является общее нарушение авиационных операций», — отметил налитик по вопросам авиационных рисков компании Osprey Flight Solutions Рис Джонс.

Как сообщает The Guardian, все самолеты безопасно приземлились, а при осмотре взрывчатки не нашли. Издание PEOPLE добавляет, что авиакомпания Wizz Air не сразу ответила на запрос о комментарии.

Напомним, в Польше задержан грузин, обвиняемый в сексуальном насилии в самолете. За это мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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