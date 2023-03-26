Пассажирский самолет, следовавший в Москву, сразу после взлета подал сигнал тревоги.

Борт провел в полете около 20 минут, сообщил один из пассажиров.

В воскресенье, 26 марта, пассажирский самолет российской авиакомпании Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, подал сигнал тревоги.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

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Отмечается, что сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета воздушного судна. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу же начал разворот и снижение для возвращения в аэропорт.

Позже в авиационных службах проинформировали, что самолет благополучно сел в аэропорту.

По словам одного из посадщиков, борт провел в полете около 20 минут.

Проблемы у российских самолетов

В последнее время у российских самолетов очень часто возникают проблемы. Они дают сигналы тревоги. Из-за нехватки западных авиазапчастей воздушные суда понемногу развалятся.

Как сообщалось ранее, в российском аэропорту Сочи из крыла самолета "Уральских авиалиний" прямо во время взлета начало вытекать горючее. Эту неисправность случайно заметил диспетчер и сказал пилотам.

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