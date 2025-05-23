Пассажирский самолет ударился хвостом во время приземления в аэропорту

Самолет Eurowings / © Associated Press

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Во время приземления в аэропорту немецкого города Падерборна пассажирский самолет Airbus A320 ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщает Bild

Как пишет немецкое издание, пассажиры лоукостера Eurowings, который выполнял рейс с Майорки, пережили страшные минуты во время посадки.

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При касании земли Airbus A320 ударился о взлетно-посадочную полосу хвостовой частью, после чего пилоты снова резко набрали высоту.

Только со второй попытки самолет приземлился, никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиры рассказывают, что удар был очень ощутимым. Многим показалось, что произошла настоящая катастрофа.

Профессиональный пилот объяснил, что при заходе на посадку нос самолета приподнят, а в случае сильных порывов ветра возможны резкие проседания по высоте.

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Авиакомпания Eurowings подтвердила этот инцидент.

Напомним, в боливийской Амазонии пассажирский совершил экстренную посадку в болоте, кишащем крокодилами