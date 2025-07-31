Самолет в Амстердам попал в экстремальную ситуацию: 25 людей госпитализированы

Пассажирский самолет в Амстердам пережил чрезвычайное событие / © dailymail.co.uk

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Пассажиры рейса Delta, следовавшего из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, пережили ужасные минуты, когда самолет из-за сильной турбулентности резко упал с высоты более 1500 футов. По данным сайта FlightAware, падение произошло за 85 секунд. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Миннеаполиса, в результате чего травмированы по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажиры рассказали, что их подбросило к потолку салона. Люди, которые не были пристегнуты, получили серьезные травмы, включая переломы ног и ребер. По словам свидетелей, тележки с напитками разбились, а бортпроводников сбило с ног.

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«Я только что видел, как все летит в воздухе», — рассказал один из пассажиров, Джозеф Карбоун. Другая пассажирка, Лиэн Клемент-Нэш, призналась, что в один момент ей показалось, что самолет падает. На борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

Представители авиакомпании Delta поблагодарили спасателей за помощь и заявили, что безопасность пассажиров является их главным приоритетом.

Напомним, настоящий скандал разгорелся вокруг авиакомпании Spirit Airlines: пассажирка утверждает, что ей отказали в посадке на рейс из-за ее шорт. Однако у авиаперевозчика есть своя версия событий, заявляя, что причиной инцидента стало «деструктивное поведение» женщины.