Пассажирский самолет в Чечне могла сбить российская ПВО: что обнаружили на хвосте лайнера (видео)

В Сети появились кадры с хвостовой частью пассажирского самолета рейса Баку — Грозный, который не смог приземлиться в столице Чечне и упал в Казахстане в среду, 25 декабря.

На видео, опубликованном казахстанским изданием Orda, видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

Пассажирский самолет в Чечне могла сбить российская ПВО: что обнаружили на хвосте лайнера

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, не смог приземлиться в аэропорту назначения якобы из-за плохих погодных условий.

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", экипаж воздушного судна принял решение не совершать посадку в Грозном, а отойти на запасной аэродром в Минеральных Водах. Самолет развернулся в воздухе и начал следовать по новому маршруту.

В 15 км от аэропорта на высоте 2400 метров командир воздушного судна сообщил диспетчеру о "столкновении с птицей". Сигнал бедствия экипаж самолета не объявлял, командир доложил, что после столкновения есть проблемы с гидравликой, после чего принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Махачкале. Но по дороге экипаж снова сменил маршрут и полетел в сторону аэропорта вылета — в Баку.

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Перед крушением командир самолета запросил у наземных служб Казахстана экстренную посадку. Последняя информация, переданная экипажем судна: "Пассажиры падают в обморок, проблемы с кислородом".

После падения самолета вблизи казахстанского города Актау 28 пассажиров выжили, они доставлены в медицинские учреждения Казахстана.

Многие пассажиры подтвердили, что им нечем было дышать и они теряли сознание. Вероятно, причиной была разгерметизация салона самолета. Выжившие после катастрофы пассажиры также сообщают о взрыве в самолете.

Официально причину авиакатастрофы не называют.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Известно, что в то утро, когда совершал рейс пассажирский самолет "Баку-Грозный", в столице российской республики Чечня работала ПВО, отражая атаку беспилотников.

Напомним, ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что город Грозный 25 декабря снова атаковали неизвестные БПЛА.

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