Пассажирский самолет вспыхнул на взлетной полосе: стали известны последствия пожара в Южной Корее

Пассажиры и экипаж успешно эвакуировались из охваченного пламенем самолета, но без пострадавших не обошлось.

В Международном аэропорту Кимхе, расположенном вблизи крупнейшего после столицы города Пусан в Южной Корее, произошел пожар в пассажирском самолете.

Об этом сообщает Yonhap.

Самолет региональной авиакомпании Air Busan, который должен был совершить рейс в Гонконг, загорелся перед самым взлетом на влетной полосе, когда на его борту находились почти две сотни человек. Инцидент произошел поздно вечером вторника, 28 января (15:26 по киевскому времени).

Все люди на борту самолета – 169 пассажиров и 7 членов экипажа – успешно эвакуировались с помощью надувного аварийного трапа.

"Мы считаем, что все 176 человек эвакуировались, но мы на всякий случай проводим осмотр внутри воздушного судна", – сообщил представитель пожарной службы.

Поначалу информации о пострадавших не было. Но впоследствии спасательная служба сообщила, что в ходе эвакуации три пассажира получили незначительные травмы.

Изображения самолета после пожара свидетельствуют о значительных повреждениях / Фото: скриншот с видео

По предварительной информации спасателей, возгорание возникло в хвостовой части самолета. Затем огонь распространился на фюзеляж. Пока нет официальной информации, насколько значительные повреждения получил самолет.

Для тушения пожара было привлечено около 70 пожарных машин, 140 пожарных и 30 единиц специального спасательного оборудования.

Напомним, недавно в аэропорту Анталии загорелся российский самолет с пассажирами. Инцидент произошел во время приземления самолета.

Читайте также: