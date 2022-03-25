Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом прекратят через два дня

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом прекратят через два дня

С 28 марта пассажирское железнодорожное сообщение между столицей Финляндии Хельсинки и российским Санкт-Петербургом станет невозможным.

В понедельник, 28 марта, прекратится пассажирское железнодорожное сообщение между Хельсинской столицей Финляндии и российским Санкт-Петербургом, сообщила государственная железнодорожная компания Финляндии, пишет Bloomberg.

Это последний железнодорожный маршрут между Россией и Евросоюзом.

Границу между двумя странами можно пересечь на машине. Десятки тысяч человек уехали из России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Многие из них прибыли в страны, которые были частью СССР до его распада, а также в Турцию.

Железнодорожное сообщение с Хельсинки было самым простым способом добраться до ЕС.

Напомним, украинцы могут воспользоваться одним из правовых статусов, предусмотренных международной защитой в странах Евросоюза, — могут получить временную защиту или статус беженца. Чем отличается временная защита от статуса беженца, разбираемся вместе с ТСН.ua.

С начала войны, согласно данным ООН, более 3 млн украинцев выехало за границу. 90 процентов покинувших Украину — женщины и дети.

Если вы направляетесь в страну Европейскому союзу, какой статус выбрать — временной защиты или беженца, что нужно сделать, чтобы получить соответствующее убежище, как долго можно находиться в таком статусе и другая полезная информация в материале ТСН.ua.