Пассажиры были шокированы и плакали: в туалете самолета обнаружили жуткую находку

В самолете, летевшем в Великобританию, в туалете нашли тело человека. Пассажиры были шокированы этим и плакали, а пилот совершил аварийную посадку.

Об этом пишет Daily Mail.

Пассажиры, летевшие рейсом Jet2 из Тенерифе в Манчестер, предупредили экипаж о том, что туалет на борту самолета уже давно не работает. Они не ожидали, что найдут внутри труп человека. Шокирующая находка заставила пилотов совершить экстренную посадку в Ирландии.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что клиент умер, несмотря на все усилия нашего высококвалифицированного экипажа, который пытался его реанимировать. Они провели 40 минут, сжимая грудную клетку мужчины, но не смогли предотвратить его смерть". – говорится в сообщении авиакомпании.

Для других людей в самолете это было шоком. Присутствовавшие на борту пассажиры "плакали и были шокированы". Жена мужчины, который первым обратил внимание экипажа на туалет, который был занят слишком долго, считает, что проверка салона должна была быть проведена раньше.

"Возможно, это помогло бы предотвратить трагедию", — говорится в сообщении.

Напомним, в российском Улан-Удэ во время взлета загорелся самолет компании "Аэростар". Очевидцы сняли на видео охваченное огнем авиасудно в небе.

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