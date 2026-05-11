Пассажиры лайнера с Хантавирусом нарушили карантинные правила: появились новые подробности (фото)

Пассажиров высаживают из круизного судна MV Hondius, пораженного хантавирусом. / © Associated Press

Реклама

На Канарских островах пассажиры судна Hondius начали нарушать карантин, несмотря на вспышку опасного хантавируса на борту. Некоторых туристов и даже медика видели без масок сразу после того, как корабль пришвартовался в Испании.

Об этом сообщили издания Daily star.

Нарушение карантина и реакция ВОЗ

Журналисты зафиксировали, как один из пассажиров снял маску в автобусе, а другой держал ее на ухе во время эвакуации. Также сообщается, что испанский медик снял средства индивидуальной защиты (СИЗ) прямо посреди общественного места.

Реклама

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, комментируя ситуацию, призвал учитывать возраст пассажиров.

«Я тоже видел это на фотографии [пассажира без маска]. [Маска] висела у него на ушах. Знаете, так много этих пассажиров — пожилые люди, и вы можете представить, насколько это может быть неудобно, особенно когда у вас маски FFP2», — отметил руководитель организации.

Пассажиры лайнера с хантавирусом нарушили масочный режим. / © соцмережі

Он также добавил, что симптомы у пожилых людей не всегда свидетельствуют о хантавирусе.

«Многие из них — пожилые люди, и у них есть много других хронических заболеваний. С ними могут быть связаны симптомы. Так что если есть симптомы, это не значит, что это связано с гантивирусом», — отметил представитель организации.

Реклама

Несмотря на умиротворяющие заявления ВОЗ, опасность остается реальной. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что у одного из эвакуированных французов симптомы болезни проявились прямо во время перелета в Париж. Поэтому пять граждан Франции немедленно изолировали.

Пассажиры лайнера с хантавирусом нарушили масочный режим. / © соцмережі

Беспокойство местных жителей

Жители Тенерифе опасаются повторения сценария пандемии COVID-19. Местный медицинский персонал выражает тревогу из-за возможного отсутствия строгих протоколов.

«Я подумала: „Почему мы?“ Всех будет пугать неопределенность ситуации. Это возвращает воспоминания о пандемии Covid-19. Тогда нам было ужасно в больнице. Я человек и понимаю, что все мы могли быть на том круизном лайнере, но должны быть какие-то протоколы», — отметила медсестра реанимации Дэвид Эрнандес.

Пользователи соцсетей также раскритиковали снисхождение ВОЗ, заметив, что дискомфорт от маски не является оправданием, когда речь идет об угрозе смертельной болезни. В настоящее время более 90 отдыхающих с судна Hondius уже вернулись в свои страны, где будут находиться под наблюдением медиков.

Реклама

Хантавирус — последние новости

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку смертельного хантавируса. Четверо украинцев из экипажа останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды.

Несмотря на это, угроза приблизилась к границам Украины: в соседней Польше введен санитарный надзор за лицом, контактировавшим с пассажиркой лайнера.

Также четкого протокола лечения хантавирусов, обычно переносящих грызуны, не существует, как и нет широкодоступных вакцин от них. Поэтому у врачей на круизном лайнере MV Hondius были очень ограниченные возможности, чтобы спасти заразившихся.

Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Большинство разновидностей не передаются от человека к человеку, однако это возможно в случае появления андского штамма, обнаруженного у нескольких пассажиров нидерландского круизного судна.

Реклама

Новости партнеров