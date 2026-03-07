Пассажиры оказались в ловушке, пытаясь вылететь из Дубая

Аэропорт Дубая / © Associated Press

В субботу, 7 марта, над международным аэропортом Дубая (ОАЭ), одним из самых загруженных в мире, прогремел громкий взрыв. Пассажирам рейсов, которые готовились к вылету, приказали выйти из самолетов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за атаки иранских беспилотников впервые с начала войны на Ближнем Востоке все рейсы были приостановлены, а терминалы эвакуированы.

Такая ситуация заставила многих пассажиров пытаться найти другой способ выехать из ОАЭ.

Emirates, крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, объявила о приостановлении всех рейсов в Дубай и из него до дальнейшего уведомления.

«Мы рекомендуем вам не ехать в аэропорт!» — говорится в заявлении авиакомпании на X.

Сообщения о взрывах вблизи аэропорта поступили около 8:00 утра по местному времени (6:00 по Киеву). Полицейские машины заблокировали все въезды в аэропорт, что вызвало хаос на дорогах.

Впоследствии стало известно, что во время атак со стороны Ирана над аэропортом Дубая произошел воздушный перехват.

Рядом с местом происшествия наблюдался пожар. После того, как раздался мощный взрыв в воздух поднялись густые клубы дыма.

Свидетели сообщают, что было два места, куда в аэропорту упали обломки от дронов, подняв огромное облако дыма и пыли.

Один из них, неподалеку от терминала, ударился о стену пассажирского прохода, и то, что никто не пострадал, было чудом.

Власти Дубая поспешили заявить, что в аэропорту «не было ни одного инцидента», но подтвердили успешный перехват дрона, добавив, что при этом никто не пострадал.

С тех пор аэропорт частично возобновил работу.

Атаки Ирана 7 марта: где раздавались взрывы

Другие громкие взрывы в тот день были слышны за 30 миль вдоль побережья в Рас-эль-Хайме.

Иран нанес серию безумных ударов по всему Ближнему Востоку, совершая нападения на Ирак, Катар, Саудовскую Аравию и Израиль.

В частности, беспилотники нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам в Ираке, тогда как войска под руководством США отбили несколько потенциальных атак на курдский город Эрбиль на фоне предупреждений о возможных нападениях на отели.

Сеть шиитских группировок, поддерживаемая Ираном, «Исламское сопротивление в Ираке», заявила, что совершила нападение на военную базу США вблизи аэропорта Багдада «в ответ» на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого убили в минувшую субботу.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран сегодня, 7 марта, подвергнется «очень сильному» удару, если режим не сдастся.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился за удары по соседним странам, но в то же время отклонил возможность капитуляции Тегерана.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран, что война против Ирана, как ожидается, продлится еще несколько недель.