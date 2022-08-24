Пассажиры поезда на пять часов застряли в тоннеле под Ла-Маншем из-за технических неисправностей

Вечером 23 августа пассажиры поезда Le Shuttle, соединяющего Францию и Британию через "Евротунель" под Ла-Маншем, на 5 часов застряли в пути из-за технических проблем.

Об этом пишет BBC.

По словам одного из пассажиров, поезд был в пути в тоннеле примерно 10 минут, когда неожиданно погас свет и поезд остановился. Машинист объяснил, что нужно проверить неисправность с ходовой частью, но через полтора часа ничего так и не выяснили. Людей после этого попросили выйти из поезда и перейти из основного тоннеля в служебный.

"Это было как в фильме-катастрофе. Вы просто шли в бездну, не зная, что происходит. Мы все должны были остаться под водой в этой большой очереди", — сказала одна из женщин.

Напомним, около 1300 нелегальных мигрантов переправились через Ла-Манш за один день.

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