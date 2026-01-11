- Дата публикации
Пассажиры "Укрзализныци" застряли в Польше: людей бросили на морозе под открытым небом
Пассажиры рейса Днепр-Хелм стали заложниками ситуации на польской границе и вынуждены ждать поезда в Варшаву до утра на морозе.
Попытка железнодорожников перевезти нелегальный товар обернулась настоящим испытанием для десятков украинцев, направлявшихся в Польшу. Из-за задержки рейса вместо своевременной пересадки пассажиры оказались один на один с ночным морозом в городе Хелм на украинско-польской границе.
Об инциденте сообщил бывший сотрудник «Укрзализныци», а ныне военнослужащий ВСУ Александр Рудоманов, ссылаясь на жалобы пользователей в Facebook.
150 блоков сигарет и сорванный график
По информации одной из пассажирок, событие произошло сегодня, 10 января 2026 года. Поезд №119 сообщением Днепр — Хелм был задержан на границе польскими таможенниками.
Причина — у персонала поезда была обнаружена партия контрабанды: примерно 150 блоков сигарет.
Оформление нарушения и задержка продолжалось около 3 часов. Это стало критично для графика движения.
«Вокзала в Хелме нет»
Из-за задержки пассажиры не успели на последний поезд в Варшаву, который отправляется в 18:28. Следующий рейс запланирован всего на 5 утра.
Ситуацию усложняют погодные условия и инфраструктура:
В Хелме нет полноценного помещения вокзала, где можно было бы переждать ночь.
Температура воздуха опустилась до -11 градусов мороза.
«С пассажирами не общаются. Вина ли это перевозчика? Что делать пассажирам? — риторически спрашивает автор сообщения.
«Укрзализныця» официально не прокомментировала инцидент и не сообщила, будет ли организован трансфер или размещение для людей, застрявших в Польше по вине сотрудника УЗ.