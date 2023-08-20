Пассажиры в самолете увидели "двухметровую Деву Марию, сидевшую у окна": как они отреагировали (фото)

Пассажир признался, что люди к инциденту отнеслись с юмором.

В самолете, летевшем из Дубровника в Дублин, пассажиры заметили у окна двухметровую статую Девы Марии. Оказалось, что ее пытался провести один из паломников.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Парень, летевший домой из отпуска, рассказал, что во время полета рейсом Ryanair ему дважды "появилась" Дева Мария, потому что мужчина пронес на борт самолета двухметровую статую.

По его словам, его самолет почти на три часа опоздал, покинув взлетно-посадочную полосу в аэропорту Дубровника, и сотрудники Ryanair спешили усадить людей на борт, чтобы компания могла избежать выплаты компенсации. Поскольку посадка на самолет была быстрой, один из пассажиров сумел даже взять на борт двухметровую статую святой.

Дева Мария на борту самолета / Фото: dailystar.co.uk

"Я заметил мужчину в очереди с чем-то похожим на двухметровую статую Девы Марии, и каким-то образом он просто зашел с ней прямо в самолет, и никто ничего не сказал", – говорит очевидец.

Мужчина рассказал, что пассажир, которому на вид было около пятидесяти лет, сел посреди ряда и положил святую на вожделенное место у окна.

"Надо отдать ему должное, я застрял посредине, а Марии досталось окно, — рассказал пассажир.

Однако впоследствии оказалось, что не всем людям хватило мест в салоне самолета, поэтому статую Девы Марии таким поместили в багажное отделение.

"Весь самолет смеялся над этой ситуацией, это было весело", — говорит пассажир.

В конце концов во время окончания полета люди заметили, что религиозный пассажир протянул две статуи святой в самолет.

Напомним, пилот Lufthansa очертил гигантский пенис в небе над Сицилией.

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