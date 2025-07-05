Пассажиры выпрыгивали из салона: на Майорке загорелся самолет Ryanair, есть пострадавшие

Самолет Ryanair

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В ночь на 5 июля в аэропорту Пальма-де-Майорка в самолете Ryanair, готовившемся к вылету в Манчестер, сработала пожарная сигнализация. Сначала сообщалось о возгорании в одном из двигателей, из-за чего бортовой экипаж объявил срочную эвакуацию.

Об этом пишет BILD.

Пока на место прибывали спасатели и пожарная бригада, среди пассажиров началась паника — часть людей самостоятельно вылезла на крылья самолета и прыгала на взлетную полосу. Другие эвакуировались через надувные трапы.

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В результате инцидента пострадали 18 человек, из них 6 госпитализировали с незначительными травмами — в основном растяжениями и ушибами.

Позже в Ryanair сообщили, что пожар не подтвердился, а срабатывание сигнализации оказалось ложной тревогой. Однако авиакомпания извинилась перед пассажирами за пережитое.

«Рейс из Пальмы в Манчестер прервал взлет из-за ошибочного срабатывания пожарной сигнализации. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Мы сожалеем о ситуации и оперативно предоставили другой самолет», — сообщили в пресс-службе Ryanair.

Новый борт вылетел в Манчестер в 07:05 утра. Сейчас идет проверка технических причин происшествия.

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Напомним, ранее мы писали о том, что у самолета известной авиакомпании оторвался кусок крыла в полете