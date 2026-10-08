"Пасть ада" угрожает миллионам людей: ученые предупредили о пробуждении опасного вулкана

Вулкан. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Учёные обнаружили тревожные признаки активности одного из самых опасных вулканов планеты — Масая в Никарагуа, который из-за своего зловещего вида получил название «Пасть ада» (Mouth of Hell). Исследователи установили, что под вулканом могут одновременно действовать две магматические камеры, одна из которых, по всей видимости, вновь начала заполняться магмой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вулкан Масая расположен примерно в 20 км от столицы Никарагуа Манагуа, где проживает около двух миллионов человек. В то же время он остаётся популярной туристической достопримечательностью: тысячи посетителей ежегодно приезжают посмотреть на знаменитый кратер Сантьяго с лавовым озером.

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Новое исследование не свидетельствует о неизбежном извержении, однако показывает, что подземная магматическая система вулкана значительно сложнее, чем считалось ранее.

Поверхность вблизи вулкана начала подниматься

Исследователи проанализировали спутниковые данные Sentinel-1, который каждые 12 дней пролетает над районом Масая и позволяет отслеживать малейшие изменения поверхности земли.

В период с 2018 года по середину 2022 года территория вблизи центрального магматического резервуара, расположенного к северу от кратера Сантьяго, опустилась примерно на три сантиметра. Учёные предполагают, что это было связано с оттоком части магмы из подземного резервуара.

Однако в 2022–2024 годах ситуация изменилась — поверхность вновь начала подниматься. По словам исследователей, это может свидетельствовать о новом притоке магмы и постепенном наполнении резервуара.

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«Когда поверхность опускается, это означает, что магма, вероятно, оттекает от вулкана, но как только земля снова начинает подниматься, это может свидетельствовать о потенциальном притоке новой магмы», — пояснила ведущая автор исследования Лиззи Джонсон из Пенсильванского университета.

Скрытая магматическая камера

Ещё более сложной оказалась ситуация непосредственно под кратером Сантьяго. Эта территория на протяжении всего шестилетнего периода продолжала проседать, даже тогда, когда поверхность над центральным резервуаром начала подниматься.

Учёные предполагают, что примерно в 200 метрах под поверхностью может находиться вторая, значительно более мелкая магматическая камера. Её поведение отличается от поведения более глубокого резервуара.

«Это указывает на то, что подземная система более сложная, и это может быть связано с уменьшением количества магмы во втором, более мелком резервуаре», — отметила Джонсон.

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Исследователи отмечают, что именно понимание взаимодействия между этими подземными резервуарами может иметь решающее значение для прогнозирования будущей активности вулкана.

Почему «Паща пекла» опасна для людей

Масая остается действующим вулканом, который постоянно выделяет вулканические газы. В частности, его дегазация может приводить к опасно высокой концентрации диоксида серы.

Мощный лавовый поток в последний раз образовался здесь в 1772 году, однако в течение последних десятилетий на вулкане неоднократно происходили взрывные эпизоды. Пока они не приводили к травмированию людей, однако близость вулкана к Манагуа делает даже относительно небольшие изменения его активности предметом особого внимания.

«Адская пасть» также имеет чрезвычайно сложное строение — систему вложенных кратеров, провалов, туннелей и магматических резервуаров. Из-за этого исследователям сложно отличить обычные колебания активности от сигналов, которые могут предшествовать более серьезному извержению.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, отмечают, что обнаруженные изменения сами по себе не означают, что извержение Масая неизбежно. В то же время они свидетельствуют о необходимости постоянного наблюдения за вулканом.

«Глубокое понимание вулканической активности Масая и связанных с ней опасностей имеет решающее значение», — заявила Джонсон.

Учёные планируют продолжить спутниковые наблюдения, чтобы лучше понять поведение двух магматических резервуаров и определить, какие изменения могут сигнализировать о предстоящем извержении.

«Постоянный мониторинг позволяет нам понять базовый уровень активности и своевременно выявить изменения. И если возникнет необходимость предупредить людей, мы сможем сделать это максимально оперативно», — отметил соавтор исследования Юн Чол Ким из Пенсильванского университета.

Напомним, что американские учёные разработали подробную модель наихудшего сценария извержения Йеллоустонского супервулкана, которое может вызвать глобальную катастрофу и унести жизни более миллиарда человек на планете.

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