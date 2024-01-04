Пастор пытался запихнуть голову коллеги жены во фритюрницу: что произошло

В Хай-Пойнте, Северная Каролина, США, пастор напал на шеф-повара McDonald's.

Об этом пишет CBS News.

Согласно отчету полиции, супруга пастора Дуейна Уейдена пошла на стажировку в ресторан. Вскоре женщина пожаловалась любимому, что сотрудники пренебрежительно относятся к ней. 57-летний мужчина решил устроить разборки. Дуейн пришел на работу к своей жене и пытался запихнуть голову обидчика во фритюрницу. Также пастор ударил повара по лицу.

Нескольким сотрудникам пришлось оттягивать Уейдена от жертвы, "получившего серьезный ушиб лба и правого глаза, а также царапины на шее".

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Правоохранителям удалось увидеть кадры с видеозаписи ссоры. Уейден, чей профиль в Facebook идентифицирует его как пастора Elevated Life International Ministries и водителя грузовика, согласно отчету полиции, был арестован по обвинению в нападении и освобожден под залог в 1000 долларов.

Его супруга больше не работает в компании.

Напомним, ранее боевая монашка одолела в схватке эко-активиста. Католические монахини во Франции дали отпор защитникам окружающей среды, протестовавшим против строительства нового религиозного центра.

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