Пастор пытался запихнуть голову коллеги жены во фритюрницу: что произошло

Он вступился за любимую.
В Хай-Пойнте, Северная Каролина, США, пастор напал на шеф-повара McDonald's.
Об этом пишет CBS News.
Согласно отчету полиции, супруга пастора Дуейна Уейдена пошла на стажировку в ресторан. Вскоре женщина пожаловалась любимому, что сотрудники пренебрежительно относятся к ней. 57-летний мужчина решил устроить разборки. Дуейн пришел на работу к своей жене и пытался запихнуть голову обидчика во фритюрницу. Также пастор ударил повара по лицу.
Нескольким сотрудникам пришлось оттягивать Уейдена от жертвы, "получившего серьезный ушиб лба и правого глаза, а также царапины на шее".
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Правоохранителям удалось увидеть кадры с видеозаписи ссоры. Уейден, чей профиль в Facebook идентифицирует его как пастора Elevated Life International Ministries и водителя грузовика, согласно отчету полиции, был арестован по обвинению в нападении и освобожден под залог в 1000 долларов.
Его супруга больше не работает в компании.
Напомним, ранее боевая монашка одолела в схватке эко-активиста. Католические монахини во Франции дали отпор защитникам окружающей среды, протестовавшим против строительства нового религиозного центра.
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