Пастор уморил голодом десятки женщин и детей, желавших встречи с Иисусом

Кенийская полиция эксгумировала 21 тело близ прибрежного города Малинди, расследуя дело проповедника, призвавшего своих последователей голодать до смерти.

Об этом пишет CNN.

Проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей и ожидает суда. Полиция арестовала его 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, которые, вероятно, уморили себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

Сообщается, что прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.

Среди жертв, по данным полиции, есть дети. Работа полиции осложняется тем, что многие последователи Маккензи отказываются сотрудничать с представителями власти и скрываются от них.

Пол Маккензи был лидером христианской секты Good News International Church, в которой находились многие местные жители. Как выяснили следователи, духовный лидер убедил своих адептов, желавших встречи с Иисусом, что этого можно добиться, умерев от голода.

Ранее стало известно, что Пол Маккензи обвиняется в смерти четырех верующих, которым он приказал поститься, чтобы встретиться с Иисусом. Еще 11 человек были спасены и доставлены в больницу, но некоторые из них отказались от еды и лекарства, заявив, что они полны решимости встретить свою судьбу.

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