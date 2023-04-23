Пастор уморил голодом десятки женщин и детей, желавших встречи с Иисусом

Власти считают, что большинство погибших — дети, поскольку вероятность их смерти от голода выше.
Кенийская полиция эксгумировала 21 тело близ прибрежного города Малинди, расследуя дело проповедника, призвавшего своих последователей голодать до смерти.
Об этом пишет CNN.
Проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей и ожидает суда. Полиция арестовала его 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, которые, вероятно, уморили себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
Сообщается, что прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.
Среди жертв, по данным полиции, есть дети. Работа полиции осложняется тем, что многие последователи Маккензи отказываются сотрудничать с представителями власти и скрываются от них.
Пол Маккензи был лидером христианской секты Good News International Church, в которой находились многие местные жители. Как выяснили следователи, духовный лидер убедил своих адептов, желавших встречи с Иисусом, что этого можно добиться, умерев от голода.
Ранее стало известно, что Пол Маккензи обвиняется в смерти четырех верующих, которым он приказал поститься, чтобы встретиться с Иисусом. Еще 11 человек были спасены и доставлены в больницу, но некоторые из них отказались от еды и лекарства, заявив, что они полны решимости встретить свою судьбу.
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