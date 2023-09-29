Пастор залез в клетку со львами и запихнул в пасть животного руку: неожиданный конец истории о "чуде"

Во многих странах Африки распространяют видео, что местный пастор, чтобы доказать, что он "святой", залез в клетку и запихнул руки им в пасть. Однако как оказалось этот мужчина – смотритель диких животных, а не пастор.

Об этом пишет BBC.

В Африке набирает популярность видео с пастором, который залез в клетку со львами и толкал им в пасть руку. Мужчина якобы является церковным пастором, воспроизводящим библейскую историю о Данииле в львином логове, пытаясь доказать свою власть своим последователям.

За последние дни видео широко распространялось в Гане и Нигерии, но, похоже, оно происходит из Сомали. В Кении местная телевизионная станция распространила видео на своих страницах в социальных сетях.

Там это подают, как то, что "пастор, который хотел доказать, что с Божьим человеком ничего не может произойти, и якобы даже пригласил свою паству в зоопарк, чтобы они стали свидетелями этого трюка – и, похоже, все получилось, он был невредимым, даже положив руку в пасть одному из животных".

Однако как установили журналисты – это неправда. Мужчина на видео оказался смотрителем в зоопарке в Сомали. Он сказал, что натренировал животных, которых опекает, в том числе львов и змей, и теперь считает их безопасными для себя.

Напомним, в ловушку попало редкое животное, которое не видели 130 лет.

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