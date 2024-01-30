Пастор заработал миллионы на мошенничестве с криптосхемами: говорит, что Бог "приказал сделать это"

Пастор из Колорадо, обвиненный в том, что он выманил у своего общества миллионы долларов путем продвижения бесполезной криптовалюты.

Об этом пишет Oddity Central.

Эли Регаладо и его жена Кейтлин находятся под следствием по обвинению в мошенничестве после того, как они якобы запустили и продавали бесполезную криптовалюту как высокодоходную инвестицию с низким уровнем риска, привязанную к средней стоимости 100 крупнейших криптовалют. На самом деле INDXcoin была "неликвидной", по данным Отдела ценных бумаг Колорадо, и была доступна только через собственную криптобиржу Регаладоса, называемую Kingdom Wealth Exchange, которую пастор закрыл в прошлом году.

Теперь Регаладо утверждает, что это было замыслом Бога, хотя и признает, что, возможно, "неправильно понял" его послание.

"Это было 20-21 октября в прошлом году, когда Господь принес мне эту криптовалюту", – сказал Эли Регаладо в видеообновлении для "инвесторов" INDXcoin. "Господь сказал: "Отнеси это Моему народу для передачи богатства, Я хочу, чтобы ты построил это." Мы поверили Богу на слово и продали криптовалюту, не имея четкого выхода".

Эли Регаладо / Фото: odditycentral.com

Он сказал Отделу ценных бумаг, что он не имел опыта с криптовалютами, но для Господа это не имело значения.

"Я сказал: Господи, я не хочу этого делать. Я не знаю, как это сделать. У меня нет опыта работы в этой области. Я не знаю, что делаю", — заявил Регаладо. "Бог занимается тем, что творит новые дела и снимает печати. И он сказал нам это сделать".

Эли и Кейтлин Регаладо обвиняются в рекламе INDXcoin с помощью презентаций в своей церкви и других церквях, которых он нашел через других пасторов, а также в получении 3,2 миллиона долларов от доверчивых инвесторов, которые считали, что это творение Бога. Хотя он утверждал, что именно сбой в обмене ознаменовал конец INDXcoin в прошлом году, следователи установили, что Регаладо использовал не менее 1,3 миллиона долларов для личной выгоды.

"Из 1,3 миллиона долларов полмиллиона долларов ушли в IRS, а несколько сотен тысяч долларов ушли на реконструкцию дома, которую Господь приказал нам сделать", — объяснил недавно Эли Регаладо в видео, но следователи утверждают, что у них есть доказательства других личных расходов средств инвесторов, таких как Range Rover, роскошные сумки, ювелирные изделия, аренда лодок и приключения на снегоходах.

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"Мы утверждаем, что Регаладо воспользовался доверием и верой своей собственной христианской общины и что он предлагал им удивительные обещания богатства, когда продавал им по сути бесполезные криптовалюты", — заявил комиссар по ценным бумагам штата Колорадо Тун Чан.

Регаладо, как сообщается, нашел Бога 20 лет назад, отбывая тюремный срок за форсирование автомобилей. Он начал проповедовать в церкви Victorious Grace, доступной только онлайн, где он и его жена считаются единственными сотрудниками, а остальные, как говорится, уже история.

Говоря о нарушении законов штата Колорадо о борьбе с мошенничеством, Эли Регаладо сказал своим последователям, что, возможно, он неправильно истолковал послание Бога, но чудо все еще возможно.

Эли Регаладо / Фото: odditycentral.com

"Или я не услышал Бога, и каждый из вас, кто молился и приходил – тоже. Во-вторых, Бог еще не закончил этот проект", — сказал Регаладо. "Мы до сих пор верим в то, что Бог намерен совершить чудо. Бог собирается сотворить чудо в финансовом секторе".

В комментариях к видео, где он оплакивает свою ситуацию и ссылается на волю Божью, десятки последователей продолжают уверять его, что Бог "перевернет ситуацию".

Напомним, голого пастора избили после попытки "очистить замужнюю женщину от плохого настроения" сексом. Его застукали с поличным.

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