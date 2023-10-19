Пасынок основателя известной русской рок-группы жестоко зарезал бабушку и брата

Пасынок основателя известной русской рок-группы "Парк Горького" Стаса Намина Роман Микоян жестоко убил свою бабушку и сводного брата.

Убийство произошло на даче Намина в Подмосковье. 85-летняя женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына музыканта – колото-резаные раны по всему телу. Подозреваемым в убийстве родственников Намина стал его приемный 39-летний старший сын Роман Микоян. Роман – сын третьей жены Намина от ее предыдущих отношений, которого музыкант усыновил. Убитый Артем был биологическим сыном экс-супругов.

Сыновья Стаса Намина

Как пишут РосСМП, причиной убийства родственников Намина в Подмосковье могли стать имущественные споры. В частности, дом, в котором произошло убийство. Роман требовал, чтобы бабушка, которая в нем жила, продала его, и получив отказ, убил ее и своего брата.

Роман Микоян признался в убийстве родственников

Отметим, что Стас Намин – основатель известных российских групп "Парк Горького" и "Цветы". Музыкант является ярым путинистом, поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и считает, что во всем виновата Америка.

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