Патагония в огне: в Аргентине эвакуировали тысячи туристов из-за масштабных пожаров

В южных регионах Аргентины вспыхнули масштабные лесные пожары, из-за которых в разгар туристического сезона пришлось эвакуировать около 3 тысяч туристов. Огонь уже уничтожил более 15 тысяч гектаров территории.

Об этом сообщает издание Bild.

Больше всего пострадали провинции Чубут, Рио-Негро и Санта-Крус. Очаги возгорания зафиксированы, в частности, в районах Пуэрто-Патриада, Эпуйен, Эль-Ойо, Эль-Больсон, а также в национальном парке Лос-Алерсес. В регионе уже больше недели продолжается борьба с огнем.

Губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес назвал ситуацию одним из самых серьезных экологических кризисов за всю историю региона. По его словам, пожары в Патагонии случаются ежегодно, однако сейчас они распространяются значительно быстрее и труднее поддаются контролю из-за "сильнейшей засухи с 1965 года".

К ликвидации пожаров привлечены более 500 пожарных и полицейских, работает авиация. Сообщается, что один из пожарных получил тяжелые ожоги и был госпитализирован.

Причины возгораний официально не установлены. В то же время губернатор Торрес заявил о возможных признаках умышленного поджога и объявил вознаграждение в размере 50 миллионов песо (около 29 тысяч евро) за информацию, которая поможет установить виновных.

