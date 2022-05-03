Патриарх Кирилл еще раз поддержал войну и просит граждан при необходимости "защищать священные рубежи"

Патриарх Кирилл еще раз поддержал войну и просит граждан при необходимости "защищать священные рубежи"

Московский Патриарх Кирилл продолжает оправдывать войну, развязанную Российской Федерацией в Украине.

Кирилл, поддерживающий и оправдывающий зверства оккупантов государства-террориста, заявляет, что Россия защищает свои границы.

Об этом он сказал в Архангельском соборе Московского кремля на Радонице, пишут российские ОМП.

По его словам, церковь просит молиться о том, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными. Граждан просит быть терпеливыми для того, чтобы им хватало "мудрости, силы и чести при необходимости защищать священные рубежи отечества".

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это странно, когда большая и могучая страна ни на кого не нападала, она лишь защищала свои границы", — в очередной раз заявил он.

Как сообщалось, московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев. В частности, он заявил: "Россия – миролюбивая страна", а служба в армии России – это "подвиг".

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