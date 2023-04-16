Патриарх Кирилл призвал россиян бороться с "новым язычеством": что он подразумевает

Глава Русской православной церкви не соглашается с таким развитием цивилизации, когда "поклоняются" прогрессу, науке и технике.

В воскресенье, 16 апреля, после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) заявил о формировании глобального "нового язычества", которое, по его мнению, заключается в поклонении прогрессу, науке, технике.

Слова главы Русской православной церкви цитируют государственные агентства РФ.

"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — поклонению прогрессу, науке, технике", — сказал после проповеди патриарх Кирилл.

При этом он уточнил, что речь идет об их обожествлении.

“Каков должен быть ответ Русской православной церкви и ответ России? Да такой, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!” – заявил главный церковник России.

Напомним, патриарх Кирилл во время Пасхального богослужения в Москве сделал очередное циничное заявление о войне. Он обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием "мира".

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