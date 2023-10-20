"Надо помнить подвиг ученых": патриарх Кирилл высказался ядерном оружии, что "спасло РФ"

Епископ отмечает, что нужно помнить "подвиг тех, кто сотворил ядерку".

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что ядерное оружие позволило России остаться свободной и независимой страной. В частности, он вручил орден преподобного Сергея Радонежского I степени физику Радию Илькаеву.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Meduza.

"Оружие, создаваемое под божьим промыслом"

По мнению Гундяева, он вручил награду на самом деле "великому русскому ученому". Он почетный научный руководитель федерального ядерного центра.

"Того самого, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по невыразимому божественному промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима", – издал патриарх Кирилл.

Речь идет об оружии, изготовленном в Сарове Нижегородской области. Благодаря "ядерной силе", говорит Кирилл, Россия осталась "независимой и свободной".

"Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, практически спасших страну", – сказал Владимир Гундяев.

Ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал россиян идти на войну. Мол, сейчас нужна мобилизация всех сил, потому что перед Россией стоит задача выйти победительницей из борьбы, которую против нее развязали "силы зла".

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