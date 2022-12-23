Патриарх РПЦ Кирилл – агент КГБ и "табачный митрополит": экс-разведчик рассказал интересные факты

Патриарх РПЦ Кирилл был агентом КГБ и ФСБ, а также является богатым олигархом, ведь еще в 90-х годах зарабатывал на импорте алкоголя и табака.

Об этом российский экс-разведчик и экс-офицер КГБ Сергей Жирнов рассказал в программе "Аргумент".

Так, за такой бизнес Кирилла называли "табачным митрополитом".

"Если даже Кирилл и не был большим бандитом, то он совершенно явно крупный капиталист, причем олигарх в прямом смысле этого слова. Он продал душу дьяволу, потому что его церковь наживается на людях, занимается разного рода коммерческими мерами, в частности она получала всевозможные поблажки, ее освобождали от таможенных налогов каких-то там, сборов", – рассказал Жирнов.

По его словам, у главы РПЦ было очень много денег, как и у всех членов этой церкви.

"Его называли "табачный митрополит", когда он еще был митрополитом. Торговали водкой, алкоголем, табаком. Денег у него немерено, но это понятно, у них у всех в русской православной церкви денег немерено", – отметил экс-разведчик.

Он также напомнил о событиях 70-х годов. Тогда Кирилл поехал в Женеву представлять РПЦ во Всемирный раде церков, и пробыл там целых два года.

"Ни один священник, который был идеологическим врагом, не мог поехать в заграничную долгосрочную командировку в Женеву, если он не был нашим агентом или даже оперативным сотрудником", – объяснил экс-офицер КГБ.

Он заверил, что все находящиеся за границей епархии РПЦ являются резидентурой.

Напомним, украинский Кабмин в августе утвердил персональные санкции на 10 лет против патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и еще семи представителей РПЦ.

Заметим, что в июне Кирилл посетил раненых российских военных в госпитале возле Москвы. Он восхвалял убийц и палачей, называя их "героями".

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