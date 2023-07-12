Patriot будет больше: Зеленский договорился с Шольцем о дополнительных установках ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцом, который пообещал Киеву больше установок Patriot.

Об этом сообщил лидер Украины на странице в телеграмм-канале.

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"Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцом. Спасибо за поддержку! Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", — говорится в его сообщении.

Зеленский поблагодарил Германию "за готовность к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы".

"Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", — подчеркнул он.

Как сообщали ранее западные СМИ, Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи на 700 млн. евро. В него войдут, в частности, оружие и боеприпасы. По данным Spiegel, в пакет войдут несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера, дополнительные БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также несколько дронов для ведения разведки.

Сколько в Украине есть систем Patriot

По состоянию на июнь 2023 года, по данным американских СМИ, Украина имеет на вооружении развернутые не менее 2 батарей Patriot. Сейчас это единственная система ПВО, способная сбивать новейшие российские ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, нам нужно не менее 50 таких батарей, чтобы полностью закрыть нашу территорию.

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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