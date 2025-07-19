Patriot для ВСУ: Трамп согласовал новую схему передачи вооружения для Украины

Патриот / © Associated Press

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Соединенные Штаты пересмотрели очередность отгрузки систем противоракетной обороны Patriot, отдав приоритет Германии вместо Швейцарии. Это позволяет Берлину передать две имеющиеся установки Украине. Об этом сообщили три американских чиновника.

Об этом пишет Wall Street Journal

Это первый случай, когда Пентагон осуществляет перенаправление военных поставок для нужд Киева после того, как президент Дональд Трамп заявил о поддержке расширенного вооружения для Украины.

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Однако ситуация указывает и на более глубокую проблему — западное оборонное производство не успевает за темпами потребностей Украины, которая подвергается интенсивным атакам со стороны российских ракет и беспилотников.

Передача Patriot через Германию соответствует заявлениям Трампа, что страны-члены НАТО должны компенсировать расходы США, если хотят продолжить поддержку Киева. Аналогичный шаг сделала администрация Байдена в 2024 году, предоставив Украине преимущество в очереди на американские ракеты-перехватчики.

По словам высокопоставленного чиновника США, если больше стран согласятся передать свои Patriot Украине, Вашингтон перераспределит будущие поставки, отдавая предпочтение именно этим союзникам.

Ожидается, что уже на следующей неделе Соединенные Штаты заключат новые соглашения с другими партнерами по передаче вооружения. Министр обороны США Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с главами оборонных ведомств стран НАТО в понедельник. А в среду генералом Алексусом Гринкевичем будет созвано совещание представителей стран, имеющих в распоряжении Patriot.

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Аналитик Центра европейской политики Алина Полякова отметила: «Ожидание новых систем занимают годы, но Украина нуждается в них сейчас».

Правительство Швейцарии уже заявило, что США изменили приоритетность в графике поставок Patriot, чтобы усилить оборону Украины. Пять систем, которые должна была получить Швейцария в 2026-2028 годах, теперь отложены на неопределенный срок.

На сегодня Украина имеет лишь ограниченное количество Patriot, предоставленных США и партнерами. Эти системы состоят из радара, командного пункта, пусковых установок и перехватчиков. Производит их компания RTX (ранее известная как Raytheon).

Администрация Трампа планирует подписать индивидуальные соглашения со странами НАТО по закупке оружия для Украины. Эти контракты будут охватывать как оборонительное, так и наступательное вооружение. Американское Минобороны будет координировать процесс.

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Уже сейчас поддержку инициативе выразили Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. Другие государства рассматривают возможность присоединения, когда будут согласованы детали.

Ключевым вопросом остается срок доставки вооружения в Украину. Президент Трамп дал России 50 дней на заключение соглашения, пригрозив новыми санкциями и тарифами — не только против РФ, но и ее экономических партнеров.

Аналитики считают, что Россия может активизировать наступление до завершения этого срока. «Пятьдесят дней — это слишком долго. Россия воспользуется паузой для агрессии», — сказал Мик Малрой, бывший представитель Пентагона и офицер ЦРУ.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус обсуждал с Хегсетом передачу Patriot. Президент Трамп уже сообщил журналистам: «Они уже направляются из Германии».

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Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что вскоре Украина получит и дальнобойные ракеты, но не раскрыл деталей.

Генерал Гринкевич в среду заявил в Германии, что выполняет задачу действовать как можно быстрее. Он также отметил, что изучаются другие варианты вооружения для Украины.

Одной из ключевых новаций является переход к модели продажи оружия вместо безвозмездной передачи. По словам Трампа, США больше не будут финансировать поставки. «Сегодня мы заключили соглашение: мы поставляем оружие, а они платят. США не несут расходов», — заявил он после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

В то же время европейские правительства ожидают уточнений — что именно будет передано, когда и будут ли ограничения на использование западного оружия против целей на территории России.

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Москва уже предупредила: страны, которые вооружают Украину, могут стать мишенью. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила: «Страны, которые позволяют ударам по территории России из своего оружия, сами могут быть атакованы. В случае эскалации Россия ответит жестко и симметрично».

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашениис генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, в частности системы Patriot, чтобы передать их Украине. По словам Трампа, Киев получит 17 таких комплексов.

Впрочем, Госдепартамент США пока не разглашает полный список государств, которые согласились участвовать в этой инициативе. В то же время, по информации Politico, Франция, Италия и Чехия уже дали понять, что не планируют участвовать в программе.