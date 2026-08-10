За них идет «борьба» в мире: почему Patriot и THAAD стали самыми ценными системами ПВО США

ПВО Patriot / © Clash Report в сети Х

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Войны в Украине и Иране продолжаются, поэтому спрос на такие системы противоракетной обороны, как THAAD и МИМ-104 Patriot, очень растет.

Об этом сообщает Times of India.

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Угроза со стороны Китая

По информации журналистов, как Соединенные Штаты, так и их союзники исчерпывают свои резервы.

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Обе эти ракетные системы также размещены для обороны островов США, блокирующих доступ Китая к открытому морю. США в случае конфликта с Пекином будут действовать с этих островов, поскольку именно они терпят, по прогнозам военных, основной удар китайских ракетных атак.

Почему США так берегут THAAD и Patriot

«Как ракетные системы THAAD, так и Patriot играют ключевую роль в стратегии многослойной противоракетной обороны Соединенных Штатов. Из двух систем вооружения THAAD разработана и развернута для перехвата баллистических ракет как малой, так и средней дальности на больших высотах», — говорится в статье.

Эти системы обеспечивают критически важную защиту от баллистических ракет в течение третьего и заключительного этапа в обороне.

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Система Patriot имеет усовершенствованный радар и ракеты-перехватчики РАС-3. Она долгое время являлась основой противовоздушной обороны, способной противостоять самолетам, крылатым ракетам, а теперь все чаще баллистическим ракетам.

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Вместе эти две системы обеспечивают надежную защиту от воздушных угроз. Технически эти две системы дополняют друг друга. Система THAAD способна перехватывать цели вне атмосферы (экзосферы), что позволяет ей сбивать угрозы на значительно больших высотах, обеспечивая более широкий диапазон поражения.

Кроме того, Patriot лучше способен противостоять угрозам на меньших высотах. Такой многоуровневый подход разработан для того, чтобы противники не использовали высоту или баллистическую траекторию для обхода обороны.

Показали свою результативность в Украине и Западной Азии

Длительные конфликты в Украине и Западной Азии показали уязвимость к ударам ракет и беспилотников, которые постепенно подрывают обороноспособность.

«Широкое использование Россией баллистических и крылатых ракет против украинской инфраструктуры подчеркнуло потребность в надежных перехватчиках. Батареи Patriot, развернутые в Украине, уже продемонстрировали свою эффективность в боевых действиях, перехватывая российские ракеты и укрепляя оборону Киева», — говорится в материале.

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В Западной Азии угроза иранских баллистических ракет и беспилотников, направленных на американские базы и инфраструктуру в странах Персидского залива, продемонстрировала необходимость передовых развертываний THAAD и Patriot.

«Эти системы стали настолько важными, что их развертывание теперь рассматривается как политический сигнал преданности Вашингтона своим региональным партнерам», — подчеркнули в издании.

Пентагон пытается расширить производство ракет-перехватчиков для обеих систем. В США идет оперативная нагрузка. Война на Украине и Иране сокращает эти арсеналы.

Напомним, производители Patriot опасаются, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать систему и наладить ее масштабное производство быстрее и дешевле.

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