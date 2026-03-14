Украинские беспилотники

Правительство Японии изучает использование ударных беспилотников украинского производства для укрепления собственной обороноспособности. В Токио рассчитывают на боевой опыт Украины, полученный во время противостояния российской военной агрессии.

Об этом сообщает Kyodo news.

По словам собеседников, идея сотрудничества появилась после обращения Украины к японской стороне. Киев заинтересован в технологическом обмене и может предложить свои оборонные разработки в обмен на поддержку Японии.

Речь идет, в частности, о подписании двустороннего соглашения о передаче оборонного оборудования, которое позволит защитить секретные технологии. Украинские беспилотники привлекли внимание японских военных благодаря способности работать на больших дистанциях и высокой стойкости к радиоэлектронным помехам.

В Министерстве обороны Японии отмечают, что Украина смогла быстро модернизировать свои беспилотные системы, делая упор на реальный боевой опыт.

Среди возможных вариантов Япония также рассматривала закупку дронов у Израиля. Однако, по данным источников, украинские беспилотники могут вызвать меньшее количество политических споров на международной арене.

Это связано с усилившейся в последнее время критикой военных операций Израиля.

Почему Япония увеличивает инвестиции в беспилотники

В проекте бюджета на 2026 финансовый год японское Министерство обороны предусмотрело 277,3 миллиарда иен (около 1,7 миллиарда долларов) на развитие беспилотных технологий.

Денежные средства планируют направить на создание новой системы прибрежной обороны SHIELD, которая должна обеспечить защиту от возможных атак на отдаленные острова.

Программа предусматривает закупку большого количества беспилотников как для разведки, так и для нанесения ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что у Украины есть значительный опыт в массовом производстве недорогих дронов, способных уничтожать более дорогие беспилотники и ракеты.

Он также отмечал важность сотрудничества с Японией в сфере противовоздушной обороны. Япония как союзник США производит зенитные ракетные комплексы Patriot по американской лицензии.

Кроме того, японское правительство рассматривает возможность смягчения правил передачи военной техники. Это может позволить стране экспортировать летальное оружие, что было существенно ограничено конституционными нормами.

Как мир готовится к войне

К слову, ранее президент Сербии Александр Вучич выражал обеспокоенность по поводу углубления военного сотрудничества между Хорватией, Албанией и Косово. По его словам, Белград внимательно следит за действиями этих стран и рассматривает их взаимодействие в сфере обороны как потенциальный вызов безопасности Сербии.

Учитель упоминал трехстороннюю декларацию об оборонном сотрудничестве, которую Хорватия, Албания и Косово подписали в Тиране 18 марта 2025 года. Документ предусматривает усиление взаимодействия в области безопасности и повышения совместимости их вооруженных сил.

Глава сербского государства также подчеркивал, что у Сербии есть собственные современные системы вооружения. В частности, по его словам, страна использует китайские гиперзвуковые ракеты класса «воздух — земля», дальность действия которых может достигать 400 километров.

В то же время Вучич подчеркивал, что Сербия поддерживает рабочие отношения с НАТО, но продолжает придерживаться политики военного нейтралитета. Кроме того, он обвинял Хорватию в попытках ослабить позиции Белграда и вмешиваться во внутренние дела страны.

Напомним, командующий чешской армией считает, что Путин готовит вторжение в ЕС. Новое масштабное столкновение России с Европой может начаться уже через три-шесть лет, если союзники не продемонстрируют готовность к обороне, предупредил Карел Ржехка.

Также, как утверждалось, Западный мир стоит на пороге глобального конфликта, к которому он катастрофически не готов. Такой мрачный вердикт вынесли ведущие эксперты по обороне, разведчики и военные.