Патрушев и Собянин: экс-депутат Госдумы ответила, у кого больше шансов на кресло Путина

Глава Совбеза России Николай Патрушев мечтает о том, чтобы преемником диктатора Владимира Путина стал его сын Дмитрий. Патрушева-младшего очень часто рассматривают как гипотетическую кандидатуру на смену Путину. Действительно ли у него есть шансы сесть в кресло главы Кремля Путина?

В эксклюзивном интервью ТСН.ua бывшая депутат Госдумы Мария Максакова рассказала, как она относится к этой информации.

"Дело в том, что если бы он не был алкоголиком, то он мог бы стать как-то конформистской фигурой, на которой большинство сошлось бы", — рассказала Максакова.

Патрушев-старший, по ее словам, является костылем для своего редко трезвого сына. Однако и он нездоров, а также чрезмерно зол на весь мир и, в частности, на олигархов.

"Там давно этот силовой невыездной блок ненавидит людей, ведущих роскошный образ жизни, путешествующих по всему миру и покупающих яхты себе и любовницам, которые не несут на себе крест преступной политики и не солидарны в смысле неудобств и ограничений с этим силовым блоком. Поэтому, конечно, Патрушев ненавидит их в первую очередь и весь мир", — добавила Максакова.

Более того, эксперт напомнила, что в СМИ предоставляли информацию о том, что у Патрушева онкология и что он проходит тяжелое лечение. То есть это говорит о том, что эта костыль, которая себя сожрала изнутри этой завистью, он не так уж и надежен. Поэтому больной алкоголизмом сын не долго сможет опираться на эту костыль. Это понимают все вокруг. Поэтому эта фигура не компромиссна.

Мэр Москвы Собянина также рассматривается как кандидат на пост президента. Мария Максакова прокомментировала и эту кандидатуру.

“Мэр столицы – это всегда конкурент действующей власти. Поэтому они всегда на каких-нибудь своих аптечных весах определяют кандидатуру, которую они будут утверждать на выборы мэра. В истории был более высокомерный Лужков и по-армейски покладистый Собянин, которого не слышно и не видно, но при этом это вовсе не означает, что его казнокражи в чем-то уступают масштабам Лужкова. Многие считают, что он давно его переплюнул. Поэтому у него есть свои интересы и они прекрасно понимают, что борьба за трон богата физическими устранениями. Это периодически наблюдалось. Собянин хорошо знает, как они могут угрожать”, – добавила Максакова.

Напомним, в недавно слитых документах Пентагона содержалась информация, что якобы секретарь Совбеза России Патрушев и глава Генштаба Герасимов хотели саботировать наступление Путина, когда тот проходил химиотерапию.

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