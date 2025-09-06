Пациент расплакался, когда из его "мертвого" тела пытались изъять органы

Трансплантация органов. Иллюстративное изображение / © Freepik

В одной из клиник в американском городе Ричмонде произошел жуткий случай, похожий на кадры из фильма ужасов. Пациент, у которого врачи констатировали смерть мозга, неожиданно расплакался и забился в судорогах во время попытки извлечения органов из его якобы мертвого тела.

Об этом случае, который случился с 36-летним Энтони Гувером, сообщает Daily Mail.

После сердечного приступа Гувер провел пять дней на аппарате искусственной вентиляции легких. В конце концов врачи сообщили родным, что у пациента нет рефлексов, реакций и мозговой активности.

«Мы всей семьей решили отключить его от аппарата искусственного дыхания, потому что у него была смерть мозга», — рассказала его сестра Донна Рорер.

Энтони Гувер имел карточку донора органов, которые у него должны были изъять. По традиции, перед операцией его тело везли на тележке в операционную мимо родственников, которые стояли в коридоре.

Сестра пациента заметила, что когда тело брата провозили мимо нее, его глаза открылись. Но врачи заверили, что это нормальный рефлекс для покойника, а не признак жизни.

В операционной, когда хирург собирался сделать первый разрез, пациент начал корчиться, подтягивая колени к груди.

Медсестра Наташа Миллер, чьей обязанностью было поместить изъятые органы в холодильник, не могла поверить собственным глазам.

«Он двигался, метался на кровати. А потом мы увидели, как у него текли слезы. Он заметно плакал», — рассказала она.

Энтони Гувер выжил, хотя и с повреждением мозга и, как сказала его сестра Донна, с ужасным чувством вины. Он считал, что должен был умереть, чтобы его органы могли помочь спасти другие жизни.

Как отмечает издание, случай с Энтони Гуверомс является лишь одним из ряда историй, свидетельствующих, что пациенты со «смертью мозга», отключенные от аппарата искусственного дыхания, на самом деле могут испытывать прилив восстановленной физической и психической энергии.

В крайних случаях это может означать, что они буквально возвращаются к жизни. И ужасное последствие заключается в том, что другие могут оставаться в сознании, но беспомощными, зная, что врачи ничего не замечают, пока они умирают.

Но другие исследователи утверждают, что это может быть положительным доказательством того, что жизнь каким-то образом выживает после смерти тела, и что всплески усиленных химических и электрических сигналов в частях мозга генерируются, когда душа покидает тело.

Напомним, 49-летняя американка пережила сердечный приступ и рассказала о своем уникальном опыте выхода из тела во время клинической смерти. Врачи были уверены, что она умрет, но ей удалось выжить и почувствовать необычайный покой.