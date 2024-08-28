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Павла Дурова освободили под залог: сколько он должен заплатить и в чем его обвинили

Павла Дурова освободили под залог: сколько он должен заплатить и в чем его обвинили

Дурову запретили покидать Францию

Среди выдвинутых обвинений – соучастие в распространении наркотиков.

Основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию, его обвинили в ряде преступлений и назначили залог в размере пяти миллионов евро.

Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа.

Кроме залога, Дуров выходит под судебный надзор с обязательством дважды в неделю появляться в полиции. Он также не имеет права покидать Францию.

В чем в результате обвинили Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены следующие обвинения, в частности:

  • сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности осуществления незаконных транзакций в составе организованной группы (по информации прокуратуры, это предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. евро);
  • отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов;
  • соучастие в распространении хакерских программ, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной группой;
  • отмывание средств, полученных в результате действий организованной преступной группы;
  • предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без обязательного декларирования;
  • незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

Напомним, ранее основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи в Париже с целью допроса.

На днях во Франции арестовали Дурова из-за расследования преступной деятельности в приложении и отсутствии сотрудничества с правоохранительными органами страны.

Тем временем западные СМИ, в частности The New York Times, пишут, что задержание Дурова может усложнить сбор средств компании, вызывая сомнения в ее будущей финансовой жизнеспособности.

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