Павла Дурова освободили под залог: сколько он должен заплатить и в чем его обвинили

Среди выдвинутых обвинений – соучастие в распространении наркотиков.
Основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию, его обвинили в ряде преступлений и назначили залог в размере пяти миллионов евро.
Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа.
Кроме залога, Дуров выходит под судебный надзор с обязательством дважды в неделю появляться в полиции. Он также не имеет права покидать Францию.
В чем в результате обвинили Дурова
Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены следующие обвинения, в частности:
- сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности осуществления незаконных транзакций в составе организованной группы (по информации прокуратуры, это предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. евро);
- отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов;
- соучастие в распространении хакерских программ, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной группой;
- отмывание средств, полученных в результате действий организованной преступной группы;
- предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без обязательного декларирования;
- незаконное предоставление и импорт средств криптографии.
Напомним, ранее основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи в Париже с целью допроса.
На днях во Франции арестовали Дурова из-за расследования преступной деятельности в приложении и отсутствии сотрудничества с правоохранительными органами страны.
Тем временем западные СМИ, в частности The New York Times, пишут, что задержание Дурова может усложнить сбор средств компании, вызывая сомнения в ее будущей финансовой жизнеспособности.
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