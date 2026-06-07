Паводки больше не по графику: изменение климата переписывает "расписание" наибольших наводнений

Наводнение / Иллюстративное фото / © Associated Press

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По всему миру изменение климата уже сдвинуло время самых больших ежегодных наводнений. И направление перемен зависит от того, когда именно они обычно происходят в конкретном регионе.

Об этом пишет Earth.

Операторы водохранилищ снижают уровень воды перед самыми наводнениями года, чтобы создать запас для приема паводковой волны. Если выпустить слишком много воды слишком рано — теряется ценный объем для накопления. Если опоздать — водохранилище может не иметь достаточно места. Такие решения в значительной степени базируются на исторических данных о том, когда обычно происходят наводнения. Новый глобальный анализ свидетельствует, что эти даты больше не столь надежны, как раньше.

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«Подвижный календарь»

Исследователи смоделировали климатические и гидрологические процессы для разных сценариев потепления, начиная с цели в 1,5°C (34,7°F), к которой стремятся страны мира.

Работой руководил доктор Вэй Ци, гидролог из Гуандунского технологического университета (GDUT) в Гуанчжоу, Китай, который исследует, как потепление меняет экстремальные водные явления.

Его команда сосредоточилась не на том, как большие наводнения стают, а на том, когда они происходят. В среднем по миру это время смещается раньше с ростом температуры планеты.

В среднем момент наводнения смещается примерно на пол дня раньше на каждые дополнительные 0,5°C потепления. При нескольких градусах это преобразуется в заметное смещение календаря наводнений.

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Два направления перемен

Глобальная средняя картина скрывает разногласия. В регионах, где наводнения и так происходят рано, они становятся еще раньше. Там, где они позднее, могут сдвигаться еще позже.

География объясняет часть разницы. Ранние наводнения часто связаны со снеготаянием, и более теплые зимы ускоряют этот процесс, сдвигая пик раньше.

В регионах, где наводнения зависят от сезонных дождей, изменения во времени осадков могут наоборот задерживать пик.

Причины разные в разных местах, и исследование не всегда прямо связывает каждый региональный сдвиг с одним фактором.

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Масштаб перемен

Масштаб оползней значительный. При потеплении на 1,5°C модели показывают изменение времени самых больших наводнений более чем на неделю примерно на половине суши Земли.

При сценарии 2°C эта доля возрастает. Для систем, которые полагаются на стабильный «сезон наводнений», изменение даже на неделю является критическим.

Последствия распределяются неравномерно: больше всего рискуют густонаселенные регионы в зонах наводнений, включая Китай, Индию и США.

Горные районы также особенно уязвимы — там изменения времени таяния снега могут полностью «перенастроить» сезон риска.

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Первый глобальный взгляд

Ранее исследования наводнений сосредотачивались на их величине и частоте.

Инженеры проектируют дамбы и защитные сооружения под возможные паводки, а страховые компании оценивают вероятность их возникновения.

Но раньше не существовало глобальной карты того, как потепление изменяет самое время наводнений.

Новые результаты показывают, что этот «календарь» больше не является стабильным.

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Что это значит

Планирование безопасности основано на календаре. Чрезвычайные службы и инженеры работают с историческими датами пиковых рисков.

Если наводнение приходит раньше, оно может застать неожиданно системы предупреждения. Фермеры также планируют посевы и жатву в соответствии с типичным сезоном затоплений.

Смещение этого графика значит, что старенькые подходы равномерно теряют точность.

Резюмируя, исследование показывает: изменение климата изменяет не только силу наводнений, но и время их наступления — и это уже происходит на более чем половине суши Земли. Ученые отмечают, что оценивать риски нужно не только по масштабу и частоте, но и по времени их появления. Учет этого фактора может существенно изменить управление водохранилищами и системой предупреждения.

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Ранее ученые предупреждают о возможном формировании «супер-Эль-Ниньо» уже в этом году. Это явление может повлечь за собой экстремальную жару, засухи, наводнения и другие климатические аномалии по всему миру. Из-за изменения климата его последствия могут быть сильнее, чем в предыдущие эпизоды.

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