Педофил прикрепил шторы к своей машине, чтобы изнасиловать 11-летнюю школьницу (фото)

Ребенок / © pixabay.com

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В Англии 35-летний мужчина из Западного Йоркшира Кристофер Роуботтом установил шторы в задней части своего автомобиля, чтобы изнасиловать 11-летнюю девочку. Жертва была из Лестера, а преступление произошло после длительного онлайн-заигрывания через соцсети.

Об этом пишет издание Daily Mail

По данным следствия, Роуботтом впервые добавил девочку в TikTok, после чего активно общался с ней и через другие платформы, такие как Snapchat, Discord и Roblox. Педофил настаивал на романтических отношениях с ребенком, даже называл ее своей «женой». Жертва верила в эти слова и прислала ему интимные фотографии.

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Преступник приобрел специальные шторы для заднего сиденья своего авто, чтобы обеспечить полную приватность во время преступления. Он неоднократно ездил из Фезерстоуна в Лестер, где пытался встретиться с девочкой. На одной из таких встреч в отдаленном уголке парковки Роуботтом изнасиловал потерпевшую.

При рассмотрении дела суд признал мужчину виновным в изнасиловании, цифровом проникновении, сексуальном общении с ребенком, встречах с ребенком после сексуального ухаживания и создании непристойных изображений детей.

После ареста Роуботтом отказался давать показания, но на его устройствах нашли многочисленные доказательства интереса к детям и желания лишить девочку невиновности, о чем сообщил прокурор Кристофер Беван.

Кристофер Роуботтом / © dailymail.co.uk

Адвокат защиты сообщил, что подсудимый демонстрирует признаки аутизма и является замкнутым человеком, однако это не повлияло на приговор.

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Судья Тахир Хан отметил в приговоре: «Вы стали одержимы этим ребенком, хотя ему было всего 11 лет. Вы называли его своей женой, эксплуатировали его эмоциональную и сексуальную незрелость, отправляли непристойные сообщения и неоднократно встречались с ним для сексуального контакта. Нет никаких оправданий для ваших действий».

Роуботтом внесен в реестр сексуальных преступников на всю жизнь и подпадает под пожизненный приказ о запрете совершения сексуальных правонарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области, на Буковине мужчина в состоянии алкогольного опьянения насиловал трех своих дочерей. Они были в возрасте 13, 11 и 5 лет, а одна из девушек имела инвалидность.