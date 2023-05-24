"Пекин бросает Москве экономический спасательный круг на фоне изоляции и санкций Запада" — CNN

Китай и Россия готовы твердо поддерживать друг друга в "основных интересах".

Об этом заявил президент Китая Си Цзиньпин премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, согласно сообщению китайской государственной телекомпании CCTV, передает CNN.

Авторы издания отмечают, что в этом году двусторонняя торговля Китая и РФ достигнет нового рекордного уровня в 200 миллиардов долларов. Таким "Пекин бросает Москве экономический спасательный круг на фоне изоляции и санкций со стороны Запада".

По словам китайского лидера, обе стороны должны продолжать совершенствовать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, а также консолидировать и расширять фундаментальное сотрудничество в энергетике. Также он добавил, что обе стороны усилят координацию на многосторонних форумах, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИК и G20.

Он также заявил, что Китай готов работать с Россией и другими странами Евразийского экономического союза, а именно Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. Это делает для того, чтобы способствовать развитию инициативы "Один пояс – один путь" и формированию более открытого регионального рынка.

Напомним, в Китае проходит саммит "Китай — Центральная Азия". Интересно, что китайский лидер Си Цзиньпин не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятие. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что глава Кремля никому не интересен и нет смысла тратить на него время.

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