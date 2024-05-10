Пекин хочет избавиться от "посредника" в отношениях с Европой: как это повлияет на войну в Украине

Китай берет на себя глобальную политическую роль РФ, которую она потеряла после вторжения в Украину.

Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Европу, чтобы наладить отношения в регионе и построить прочные переговорные площадки. Однако содействовать окончанию войны в Украине Пекин вряд ли готов.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.

Пололяк добавил, что глобальная политическая роль Китая сейчас изменилась. Пекин пытается сместить Россию на мировой арене и взять на себя ее функции, которые Москва потеряла после вторжения в Украину.

По словам советника главы ОПУ, до 2022 года Китай пытался влиять на Европу из-за спины России. Но сейчас такой нестабильный "посредник" мешает долгосрочным планам Пекина, так что от Москвы хотят избавиться.

"Китай также хочет иметь теплые отношения с рядом европейских стран, чтобы иметь доступ к технологическим и финансовым рынкам Европы. У Китая достаточно сложные и напряженные отношения с Соединенными Штатами. Они хотят диверсифицировать свои риски. Таким образом, Китай строит свой лагерь, понимая, что Россия точно не будет играть ту роль, которую играла до начала полномасштабного вторжения", – отметил Подоляк.

Он добавил, что по сравнению с Китаем Россия – это только сырьевая страна со значительно более низким уровнем интеллекта. Поэтому ее цель возглавить один из политических лагерей в биполярном мире не осуществилась. Теперь это попытается сделать Китай.

Подоляк отметил, что Китай заинтересован в окончании войны, но не готов активно этому содействовать, потому что ему важнее сейчас создать продуктивные переговорные площадки в Европе.

Украина тоже пытается вести диалог с Китаем, чтобы донести, насколько опасны и разрушительны действия Кремля для стабильности и выгоды Пекина.

"Дело в том, что Россия хочет сломать именно то, что сегодня выгодно для Китая. Сломать договоренности, сломать правила и сломать регуляторное право – юридические каркасы. Это невыгодно им. Потому что Китай – это страна планирования, а не страна хаоса, как Россия ", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, Си Цзиньпин посетит три страны Европы. Лидер Китая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

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