Пекин не позволит России проиграть: китайские СМИ о месседже КНР Евросоюзу

Министр иностранных дел Китая Ван И / © Associated Press

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе европейской дипломатии Кайи Каллас, что Пекин не может позволить себе проиграть России в Украине, поскольку боится, что США в таком случае переключат все свое внимание на Пекин.

Об этом пишет самая старая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

Этот комментарий, адресованный представителю ЕС Кайи Каллас, подтверждает то, что многие в Брюсселе считают позицией Пекина, но противоречат публичным заявлениям Китая. Министерство иностранных дел КНР регулярно уверяет, что Китай «не является стороной» в войне. Некоторые причастные чиновники ЕС были удивлены откровенностью Ван И.

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Однако, по словам источников, Ван И отверг обвинения в том, что Китай материально поддерживает военные усилия России, финансово или военно. Министр настаивал, что если бы Пекин это действительно делал, война «давно бы закончилась».

По информации издания, Ван И прочитал Каллас «несколько лекций истории».

Резюмируя сказанное китайским министром, и хотя Китай не просил о войне, ее продолжение может отвечать стратегическим потребностям Пекина, если США будут оставаться вовлеченными в события в Украине.

Почему Китай недоволен Евросоюзом

Источники сообщили, что Ван намекнул Каллас, что Пекин недоволен Евросоюзом. ЕС намерен внести в черный список два китайских банка за нарушение санкций против России. По этому поводу Ван И неоднократно обещал принять меры мести, если кредиторы в конце концов будут внесены в список.

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В издании утверждается, что ЕС почти полностью зависит от китайских поставок, без которых не может производить ничего — от самолетов и передового оружия до автомобилей и холодильников.

Ранее издание The New York Times узнало, что ФСБ во внутренних документах называет Китай серьезной угрозой безопасности своей стране.