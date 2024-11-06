Пекин отреагировал на выборы в США: что сказали в МИДе Китая

В Китае надеются на продолжение развития отношений с США на основе принципов взаимного уважения

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на результаты выборов президента США, заявив, что это внутреннее дело страны, и Пекин уважает выбор американского народа.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

«Политика Китая в отношении США последовательна. Мы будем продолжать развивать наши двусторонние отношения на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», – сказала она, отвечая на вопрос, как результат президентских выборов в США повлияет на внешнюю политику Китая и отношения между странами.

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На вопрос возможного повышения тарифов на китайские товары, как ранее обещал Дональд Трамп, в МИД Китая отказались отвечать на «гипотетические вопросы».

Напомним, что в Кремле также прокомментировали результаты президентских выборов в США. Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможности завершения войны в Украине через 24 часа, отметив, что это слишком сложная проблема для быстрого решения.